Safra 2021/2022 da comercialização de soja atinge 79,20% em julho

De acordo com o Resumo Mensal do Preço x Comercialização da soja em Mato Grosso do Sul foi divulgado nesta semana e mostra que até o mês de julho, 79,20% da produção estimada da safra de 2021/2022 foi comercializada, com um preço médio disponível de R$ 168,18/sc.

Anteriormente, o mês de março deste ano foi o período que apresentou a maior porcentagem comercializada, com cerca de 17%, e preço recorde de R$ 189,31/sc.

A comercialização da safra 2022/2023 teve início também em março, e está com 16% no acumulado com preço médio de R$ 181,36/sc.

Já as safras 2021/2022 e 2022/2023 apresentam números de comercialização muito próximos, com diferença de apenas 0,70 pontos percentuais.

O presidente da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul), André Dobashi salienta que “O preço médio disponível ainda pode ser alterado, visto que 20,8% da safra 2021/2022 e 84% da safra 2022/2023 ainda não foram comercializadas”.

O resumo da safra pode ser consultado no site da Aprosoja/MS, pelo link https://aprosojams.org.br/publicacoes.