Rússia retoma acordo de exportação de grãos com Ucrânia

A Rússia afirmou que irá retomar o acordo que permitia a exportações de grãos ucranianos, encerrando assim o impasse que ameaçava o fluxo dos embarques destinados para o mercado mundial.

A alguns dias, o país russo suspendeu o seu envolvimento em um acordo firmado com as Nações Unidas e a Turquia em julho de 2022, onde estava liberado e assegurado a passagem segura de exportações de grãos para o mercado mundial vindos dos portos ucranianos através do Mar Negro.

Após a decisão da Rússia de suspender esse acordo, os mercados de grãos registraram queda. O trigo perdeu mais de 5%, enquanto os preços do milho recuaram mais de 1%.

Moscou justificou a medida afirmando que o corredor marítimo utilizado para facilitar os embarques dos grãos havia sido usado para um ataque à Crimeia ocupada pela Rússia. Além disso, houve a ameaça de embarcar os navios que partiram sem permissão.

Porém, nesta quarta-feira (2), o Ministério da Defesa da Rússia divulgou ter recebido garantias por escrito da Ucrânia de que o país não usaria o corredor para atacar as forças russas, permitindo novamente os embarques de grãos.

Porém, nesta quarta-feira não está programado que nenhum navio saia do porto, mas na quinta-feira é previsto que oito navios saiam. Até o momento não se sabe se a Rússia irá mudar esse cronograma.

