Ruralista realiza sonho de trabalhar junto com o filho no campo

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

A dedicação do pai serviu de exemplo para Rafael Assunção, que conseguiu se formar em zootecnia

Célio Assunção tem motivos de sobra para comemorar o Dia dos Pais, ao realizar o sonho de ver seu único filho, Rafael Assunção, se formar em zootecnia. Há 30 anos trabalhando em área rural, Célio sempre tirou o sustento da família do campo, onde também criou o filho com todos os desafios e hoje a conquista é motivo de orgulho para o paizão.

Nascido e criado no campo, Célio é natural de Jateí. Quando o filho tinha apenas 6 meses de vida, se mudaram para Bataguassu, onde começou a trabalhar em uma fazenda, como peão e hoje é gerente da propriedade. A paixão pelo agro e os ensinamentos da vida no campo foram passados de pai para filho.

Inspirado pela paixão do pai no campo, aos 15 anos Rafael teve que ficar longe da família, para estudar na escola agrícola, em Presidente Prudente (SP), onde também entrou para a faculdade de zootecnia.

“Quando eu tinha 12 anos, um zootecnista visitou a fazenda e foi ali que virou a minha chave. Falei para o meu pai que queria ser zootecnista. O campo é minha vida. É o que eu respiro”, recorda Rafael.

O bom filho à casa torna

Em São Paulo, Rafael se dividia entre os estudos e o trabalho no campo, para ajudar nos custos da formação profissional. Superou os desafios e conseguiu o tão sonhado diploma. Dez anos depois, já formado, retornou para Mato

Grosso do Sul.

O profissional lembra que, ao retornar ao Estado sul-mato-grossense, trabalhou por um tempo com o pai, na fazenda. “Fiquei um bom tempo trabalhando com meu pai, mas eu tinha uma formação e tinha perspectivas. Foi aí que eu decidi ser técnico de campo do Senar/MS. Fiz o processo seletivo e passei”, destacou.

Atualmente, Rafael ajuda os produtores a alcançarem resultados satisfatórios, é responsável pelo aumento e melhoria da produção nas propriedades rurais, entre elas, a que Célio trabalha. Como fruto de uma vida dedicada aos estudos de Rafael, agora os ensinamentos são repassados de filho para pai. Célio recebe orientações para a reforma da pastagem, melhoramento genético dos animais, planejamento e gestão da propriedade. Para um pai orgulhoso, a prosperidade é um presente vitalício.

“Tem sido muito bom ter o Rafael ajudando. E é um orgulho pensar em tudo o que enfrentei para conseguir a formação do meu filho, é uma emoção enorme”, ressalta Célio.

Gerações

A família aumentou, e o presente do Dia dos Pais será em dobro e com mais significado para o trabalhador do campo. Célio se tornou avô há menos de um mês, com a chegada do pequeno Gabriel. Agora, Rafael pode conhecer um pouco mais do amor sentido por seu pai e promete passar, para a sua geração, todo o cuidado recebido e experiências adquiridas ao longo de sua trajetória, no campo.

"Eu quero passar para meu filho todo o legado que meu pai me passou. Queremos muito que ele goste do campo, como nós. O sonho do meu pai é ver o neto se formando em veterinária. Quem sabe, né? Mas eu espero muito, que ele seja feliz aqui, como nós somos", finaliza Rafael.