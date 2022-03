Qualidade da tommy também se reduz, impactando nos preços da fruta

Após três semanas consecutivas registrando preços acima de R$ 2,00/kg, as cotações da manga tommy se reduziram no Vale do São Francisco (PE/BA). Na última semana de 14 a 18 de março, o preço médio de comercialização foi de R$ 1,60/kg, diminuição de 20% em relação à semana passada.

Segundo agentes, embora a oferta esteja limitada, a queda nos preços foi provocada pela falta de qualidade das frutas. Atualmente, está chovendo bastante na região, e o aumento da umidade favorece o aparecimento de doenças fúngicas.

Com informações da hfbrasil.org.br.