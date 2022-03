Projetos são apresentados amanhã para alavancar produção da agricultura familiar

Os produtores da agricultura familiar de Campo Grande se reúnem amanhã (25) com objetivo de apresentar os projetos da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) para os membros das comunidades rural e urbana, incluindo os produtores dos distritos de Anhandui e Rochedinho. O evento acontecerá no auditório da Semed, às 8h.

Com projetos que vão desde o apoio a produção de pequenas lavouras e hortas com o incentivo a comercialização, a Superintendência do Agronegócio da Sidagro tem hoje, 17 projetos em andamento, e está preparando para 2022 os tradicionais eventos, como a Festa do Queijo, em Rochedinho, e do Doce e da Pimenta, em Anhandui.

Falando sobre o papel da Sidagro no apoio aos produtores da agricultura familiar em Campo Grande, o agrônomo João Duarte, superintendente do Agronegócio da Sidagro, ressalta que a proposta é “fomentar o desenvolvimento da produção primária, utilizando tecnologias sustentáveis, que além de contribuir com a saúde das pessoas, procuram respeitar os diversos ciclos que equilibram o meio ambiente”.

Duarte lembra também a importância do papel da Sidagro que trabalha em conformidade com a lei n° 6.642, 20 de julho de 2021, que dispõe na Seção VI, artigo 19, sobre as competências da secretaria: “a lei determina o fomento a programas e projetos inovadores e sustentáveis, tendentes a agregar valor à cadeia do agronegócio do município”.