Produção do biodiesel representou 2% de todo PIB da agroindústria nacional e gerou quase 20 mil empregos diretos em 2021

O PIB brasileiro da fabricação de biodiesel somou R$ 10,5 bilhões em 2021, aproximadamente 2% de toda a agroindústria brasileira. Estes dados fazem parte de estudos gerados por meio de uma parceria entre o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, e a Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

Indiretamente, levando-se em conta a agregação de valor realizada por atividades e serviços que atuam para que o biodiesel chegue ao consumidor final, envolvendo processos produtivos, comércio, transporte e outros serviços necessários para a movimentação do produto, a atividade contribuiu para que fosse gerado um PIB de R$ 20,3 bilhões.

Considerando-se seus encadeamentos intersetoriais, avalia-se que, para cada R$ 1 a mais de produção da atividade de fabricação de biodiesel, R$ 4,4 são acrescentados na economia como um todo. Pesquisadores do Cepea e da Abiove ressaltam que trata-se de um relevante efeito multiplicador: choques de demanda no setor mais do que quadruplicam seu valor em termos de impacto final na produção brasileira total.

Empregos

O Cepea e a Abiove estimam que, em 2021, cerca de 19 mil pessoas estavam ocupadas na atividade do biodiesel diretamente (envolvendo desde empregados assalariados até os empresários empregadores). Quase todos, 97% dos empregos diretos gerados eram formais (carteira de trabalho assinada), contra uma taxa de 86% para a formalização na agroindústria em geral. Em média, o salário pago no setor chegou a R$ 2.408 ao mês, sendo cerca de 16% superior ao da média na agroindústria brasileira. Pesquisadores destacam que os empregos bem remunerados são gerados fora dos grandes centros, contribuindo para o desenvolvimento do interior do País.

A produção de biodiesel apresenta encadeamentos importantes com atividades que são grandes geradoras de empregos. Sendo assim, estima-se que, para cada R$ 1 a mais de produção da atividade de fabricação de biodiesel, 33 empregos são acrescentados na economia como um todo.

Clique aqui e tenha acesso a pesquisa completa.

Com informações do Cepea.