Parceria entre MS e China, vai aumentar 443% nas atividades de abate de gado da JBS

O estado pode ser um dos mais beneficiados com a nova habilitação de mercado

Recém-habilitada para exportar carne bovina para China, a fábrica da JBS com unidade em Campo Grande, deve aumentar cerca de 443% as atividades em abate de gado. Conforme detalhou o diretor de Comunicação da Companhia, Juliano Nóbrega, o dirigente afirmou ainda que com a parceria entre o Brasil e o país asiático, Mato Grosso do Sul pode ser um dos estados mais beneficiados.

“Essa habilitação das plantas do Brasil, pela China, é uma conquista importante para o setor como um todo. Tanto para pecuária do Brasil, quanto para o setor de alimentos. E Mato Grosso do Sul é um dos mais beneficiados, senão o mais beneficiado. Em termos de cabeças de gado, por ano que podiam ser abatidos (abate cifrado) para China estava em torno de 460 mil, com essas novas habilitações vai para quase 2,5 milhões”, estima o especialista.

Nóbrega, avalia ainda que essa nova abertura de mercado reflete em outros campos do agronegócio, impactando positivamente nos índices de empregabilidade, desenvolvimento e renda no estado.

“É um ganho muito grande num setor que tem um impacto gigante na economia em termos de geração de emprego e renda. Por que não é só o frigorífico que vende para China, são os fornecedores dele, só a JBS, por exemplo, trabalha com quatro mil pecuaristas de Mato Grosso do Sul. E os fornecedores desses fornecedores. Então é toda uma cadeia muito importante da pecuária, e que se beneficia”, frisa.

Sobre a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Mato Grosso do Sul, o chefe de comunicação da JBS, comentou que é um marco que celebra a conquista do setor. “É um momento de celebrar essa grande conquista para pecuária do estado e do Brasil. Na ocasião, será feito o primeiro embarque de carnes para a China. Então nós estamos recebendo em nossa casa esse momento de celebração para o setor, para o agro do Brasil”, pontua Nóbrega.

Ações que refletem no PIB de MS

Com várias unidades da companhia da JBS em território sul-mato-grossense atuando em diversas produções, o comunicador destaca que a JBS tem uma grande operação também nas atividades com suínos e aves. A potência da empresa multinacional se sobressai através do impacto econômico que a companhia tem no PIB (Produto Interno Bruto) do estado de MS.

“Conforme a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) mediu o impacto das operações da JBS no estado, é de 3.79% do PIB. Levando em consideração o que compramos diretamente dos nossos fornecedores, que são os produtores rurais, os insumos, e o que os nossos fornecedores compram dos fornecedores deles também. Além do impacto através do salário dos nossos funcionários, tudo isso movimenta em torno da economia”, ressalta.

Algumas das áreas de atuação das fábricas da JBS no estado são: Com a marca Friboi na produção de alimentos preparados, em uma unidade de Campo Grande, produções In natura, realizadas em fábricas localizadas no município de Anastácio, em Campo Grande (unidade I e II), Naviraí e Nova Andradina.

Atividades voltadas para o couro, são realizadas nas sedes em Campo Grande, Naviraí e Nova Andradina. Processamentos, de ração e aves in natura (Seara), é realizada na cidade de Caarapó. Em Dourados são trabalhados alimentos preparados com suínos. E em Sidrolândia produção In Natura (aves) e ração.

Hoje a JBS emprega mais de 15 mil sul-mato-grossenses, segundo Nóbrega, esses números somados e correlacionados com os salários pagos aos trabalhadores, movimentam em torno de 700 milhões por ano.

“A companhia prioriza a mão de obra, a contratação de moradores dos municípios do estado. Nós, entendemos que a mão de obra se fixa na unidade fabril quanto mais próxima elas estiverem. Ou seja, nosso objetivo é buscar a mão de obra local, promovendo assim o desenvolvimento e renda desse trabalhador que atua em nossas unidades”.

JBS

Referência na produção de alimentos à base de proteína, a companhia JBS foi fundada em 1953 por José Batista Sobrinho (iniciais da empresa). As operações foram iniciadas em uma pequena planta com capacidade de processamento de cinco cabeças de gado por dia, na cidade de Anápolis, em Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil.

Desde o início dessa longa jornada, a Companhia criou parcerias estratégicas, evoluiu em processos e, hoje, conta com o trabalho de mais de 270 mil colaboradores, que ajudaram todos os dias a alcançar a Missão da JBS. Somente em Mato Grosso do Sul, as atividades industriais da companhia atua em cerca de dez municípios. JBS está presente em mais de 20 países, com mais de 450 unidades produtivas e escritórios comerciais.

A JBS conta com um portfólio de produtos diversificado, com opções que vão desde carnes in natura e congelados até pratos prontos para o consumo, comercializados por meio de marcas reconhecidas no Brasil e no exterior, como Friboi, 1953, Swift, Seara, Seara Gourmet, Doriana, Massa Leve, Pilgrim’s Pride, Swift Prepared Foods, Primo, entre outras.

A Companhia também atua com negócios correlacionados, como couro, biodiesel, colágeno, envoltórios naturais, higiene pessoal e limpeza, embalagens metálicas, transportes e soluções em gestão de resíduos, reciclagem, operações inovadoras e que promovem também a sustentabilidade de toda a cadeia de valor do negócio.

Por Suzi Jarde e Thaís Schneider

