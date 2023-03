Conab realiza cadastramento de armazéns

Até o fim desta semana, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizam visitas aos armazéns localizados em Mato Grosso do Sul, que solicitaram o serviço de cadastramento e atualização de dados cadastrais. As visitas atendem a um total de 10 pedidos recebidos via Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm). Os armazéns visitados estão localizados nos municípios de Batayporã (1), Bonito (1), Dourados (6), Rio Brilhante (1), Sete Quedas (1).

O cadastramento consiste na coleta de informações administrativas da unidade armazenadora, identificação dos proprietários do imóvel, características técnicas operacionais, como o tipo de armazém, presença de sistema de aeração e termometria e estado de conservação das estruturas. Durante esta operação, também é verificada a listagem de equipamentos, a capacidade de recepção, expedição e mensuração dos armazéns, para determinar a capacidade estática de armazenamento.

O cadastro de armazéns é obrigação legal prevista no Decreto 3.855/2001. As informações são levantadas e incluídas no Sicarm pela Companhia. O serviço tanto de inclusão como de atualização dos dados pode ser solicitado pelo site da Conab . As informações coletadas são importantes ferramentas para ter uma fotografia de como está o parque armazenador da região. Os dados são utilizados em estudos e planejamento de políticas públicas voltadas ao setor agrícola, bem como estão acessíveis ao cidadão no Portal Armazéns do Brasil disponível no site da Conab.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Conab inicia 2º Levantamento da Safra de Grãos 2022/23