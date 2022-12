Milho impulsiona exportação no mês de novembro

A exportação de milho e soja movimentou U$$ 164,7 milhões, com 491,6 mil toneladas de grãos,no mês de novembro em Mato Grosso do Sul. Os números foram impulsionada pela venda do milho, que totalizou 438,8 mil toneladas, equivalentes à U$$ 130 milhões, um aumento de 490% no volume de grãos, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, o volume do cereal exportado até o momento já ultrapassa em 390% o total comercializado em 2021, bem como nos anos recordes de 2015, com 2,8 milhões de toneladas, e 2019, com 2,6 milhões de toneladas. O Japão comprou 39% dos grãos, seguido do Irã, com 21%; Vietnã, com 13%, Portugal, com 10%, e Coreia do Sul, também com 10%.

Já a comercialização de soja movimentou U$$ 34,6 milhões, com 52,8 mil toneladas. Em relação ao mesmo período de 2021, o volume e o valor monetário foram 77% e 70% inferiores, respectivamente. Até o momento, foram exportadas 3,48 milhões de toneladas da oleaginosa e o MS não deve ultrapassar os 4 milhões de toneladas até o encerramento do ano. A soja sul-mato-grossense teve como único destino a China.

O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, salienta que os números reduzidos observados na movimentação da soja se devem a uma “comercialização mais lenta e ao baixo estoque disponível de grãos”. Os dados são do Boletim Mensal de Exportação, produzido pela Associação de Produtores de Soja – Aprosoja/MS, e aponta ainda que a operação.

