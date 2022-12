Essa sexta combina com: dicas para o cabelo e mimos exclusivos da Lívia Tosta

Nessa sexta-feira (9) onde estamos cada vez mais perto do Hexa, o #ComeceLinda não ia esquecer de te passar algumas diquinhas para curtir os jogos de hoje belíssima. Pensando nisso, Lívia Tosta vem com uma novidade para os cabelos que tá bombando na gringa: o condicionar líquido.

Aí você vem e me pergunta: mas todo condicionador já não é líquido? Na verdade não e eu te garanto que esse é diferente dos outros. O Spray Care indicado pela Lívia é da marca Ítalus e tem uma consistência bem mais líquida em comparação aos condicionadores comuns.

O produto pode ser usado durante o banho como um condicionador normal, após uma hidratação para encerrar o processo e até mesmo como um leave in, mas em uma quantidade menor.

A dica da Lívia é usar ele como finalizador. Então depois de secar o cabelo, ela passa o Spray Care nas pontas e amassa pra dar aquele efeito mais “praiano”, deixando o cabelo hiper brilhoso e cheiroso. E pra fechar os cuidados com os fios, Tosta ainda passa o Serum Soft Touch também da Ítalus, ideal para cabelos secos ou que passaram pelo processo de luzes ou reflexos.

Se bateu aquele interesse em experimentar o Spray Care ou o Serum, pode ficar despreocupada que a Lívia pensou em tudo. Tem descontinho exclusivo de 30% off para o site da Ítalus, basta usar LIVIATOSTA no campo destinado para o cupom e prontinho. Então bora aproveitar esse mimo do #ComeceLinda, eim!

Confira as outras dicas do #ComeceLinda feito exclusivamente pela Lívia Tosta.

