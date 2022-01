Levantamento traz tipo, quantidade e produtividade para safras de milho e soja em MS

Um estudo divulgado hoje (25) pela Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul) revelou dados importantes sobre os dois principais cultivares semeados no Estado. Além de identificar as principais variedades utilizadas pelos produtores, o levantamento detalha dados de área por hectare, produção e produtividade obtida nas respectivas safras dos grãos.

A equipe técnica constatou 153 cultivares de soja em um universo de 639 indicados pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Abastecimento). Já com relação ao milho, são 296 cultivares dos 1.017 autorizados pela pasta. Na avaliação, os dados promovem novas estratégias para cada região cultivada, a fim de trazer avanço nas pesquisas voltadas à agricultura de grãos.

“Nas visitas a campo, os técnicos coletaram informações diretamente com os produtores ou gerente das propriedades, além de realizar uma análise visual dos aspectos técnicos. As informações compõem o banco de dados do projeto e ficam relacionadas à sua localização geográfica, obtida por meio de GPS”, explicou o presidente da Aprosoja, André Dobashi.

O levantamento é referente à 1ª e 2ª safra, 2020/2021. O estudo conta com informações de 2.172 lavouras, espalhadas pelos 65 municípios que possuem as maiores produções de grãos, acompanhados pelo Projeto Siga-MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio em Mato Grosso do Sul). Ao todo, 1.202 propriedades de soja e 970 de milho foram visitadas.