Fabiano Reis assume segundo mandato como presidente do Sindijus

Na manhã desta quarta-feira (10), a sede do Sindicato dos trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (Sindijus-MS), foi palco de uma cerimônia marcante, com a posse de Fabiano Reis para seu segundo mandato como presidente. Com passagem anterior à frente do Sindijus-MS entre 2015 e 2018, Fabiano retorna em um momento crucial para os trabalhadores do Judiciário, prometendo liderar a entidade sindical em uma gestão comprometida e representativa.

“Confio plenamente em Fabiano para dar continuidade ao trabalho que iniciamos. Sua dedicação e comprometimento são fundamentais para avançarmos em prol dos servidores”, afirmou Leonardo Barros, ex-presidente do Sindijus-MS, passando o cargo para Fabiano e assumindo agora o papel de diretor jurídico do sindicato.

A cerimônia não apenas marcou a posse de Fabiano, mas também evidenciou a importância da luta sindical, com a presença de representantes de diferentes entidades. Ana Claudia Gomes, presidente do Sisalms, Bruno Alves, presidente do Sindetran, Alecy Dias da Silva, vice-presidente do Sinsemp, Alexandre Costa, presidente do Sintss, e Sakai Júnior, conselheiro administrativo da Cassems, prestigiaram o evento de posse representando a união e parceria dos servidores em prol de objetivos comuns.

O Capitão Mônaco, representante do Fórum dos Servidores de MS, “Fabiano à frente do Sindijus-MS é fundamental para continuarmos nossa luta pela classe trabalhadora. Esta posse é um marco para garantir a continuidade das batalhas em busca de melhores condições para todos.”

Em suas palavras de agradecimento, Fabiano expressou sua gratidão pela presença dos amigos e colegas de luta sindical, destacando o apoio de suas filhas, presentes no evento de posse. “Estou aqui não só como presidente, mas como alguém comprometido em lutar incansavelmente por nossa classe. Contem comigo para defender os interesses de todos os servidores do Judiciário”, afirmou Fabiano, reforçando seu compromisso com a causa e colocando-se à disposição para os desafios que virão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria