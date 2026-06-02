Fundação MS promove ‘Dia de Campo 2ª Safra 2026’ e convida o setor produtivo para acompanhar pesquisa e tecnologias no campo

Dia de Campo 2ª Safra 2026 reunirá produtores e pesquisadores para apresentação de tecnologias e resultados de pesquisa

A Fundação MS convida produtores rurais, consultores, estudantes, técnicos e demais profissionais do agronegócio para participarem do Dia de Campo 2ª Safra 2026, evento que reunirá o setor produtivo para a apresentação de pesquisa, tecnologias e informações voltadas aos desafios e oportunidades da 2ª Safra.

Os resultados gerados pelos trabalhos de pesquisa são importantes ferramentas de apoio para a tomada de decisão no campo. Por isso, o Dia de Campo 2ª Safra busca aproximar produtores rurais dos trabalhos desenvolvidos pela Fundação MS, promovendo a troca de conhecimento e a apresentação de tecnologias avaliadas que podem contribuir com produtores rurais para o planejamento das próximas safras.

Segundo André Lourenção, pesquisador responsável pelo setor de fitotecnia de milho e sorgo da Fundação MS, o Dia de Campo 2ª Safra é uma oportunidade para que os produtores acompanhem experimentos desenvolvidos pela Fundação MS, observando a campo diferentes tratamentos, tecnologias e manejos que estão sendo avaliados. “O dia de campo 2ª Safra é um momento onde a Fundação MS abre seus principais trabalhos para mostrar aos produtores rurais, consultores e estudantes os trabalhos de pesquisa. Ao visitar as áreas experimentais, os participantes conseguem observar os tratamentos a campo, avaliar híbridos de milho e sorgo e conhecer tecnologias voltadas ao manejo e à fertilidade do solo, além de produtos fungicidas e inseticidas. Essa vivência permite compreender melhor os processos, comparar os resultados obtidos e, a partir dessas informações, tomar decisões mais seguras sobre os produtos e tecnologias que poderão ser utilizados em suas propriedades”, afirma.

Nesta edição, os trabalhos apresentados estarão voltados principalmente às culturas de milho e sorgo, abordando temas relacionados à produtividade, manejo fitossanitário, fertilidade do solo e sistemas irrigados. As pesquisa desenvolvidas pela Fundação MS buscam gerar informações técnicas que auxiliem produtores rurais e profissionais do setor na adoção de práticas mais eficientes, contribuindo para a sustentabilidade dos sistemas produtivos e para a competitividade da agricultura.

A programação técnica contará com a participação dos pesquisadores Dr. Douglas Gitti, Dr. André Lourenção, Dra. Ana Ruschel e Dra. Karolayne Campos, que apresentarão resultados de pesquisa e tecnologias voltadas aos desafios da segunda safra. Entre os temas abordados estarão o manejo nutricional do milho, a avaliação de híbridos de milho e sorgo, o manejo de doenças e as tecnologias para o controle de lagartas, assuntos que impactam diretamente o desempenho das lavouras e a rentabilidade da produção.

O Dia de Campo 2ª Safra 2026 será realizado no dia 03 de junho de 2026, das 7h às 16h, na Fazenda Alegria, em Maracaju/MS. A programação completa está disponível no site. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser realizadas em: www.fundacaoms.org.br/agenda.

Serviço

Evento: 2ª Safra 2026;

Quando: 03 de junho;

Onde: Fazenda Alegria;

Horário: Das 7h às 16h – Gratuito;

Realização: Fundação MS.