Embrapa garante que valorização dos empregados será prioridade

Clenio Pillon e Selma Beltrão assumem a partir da próxima segunda-feira (19) as diretorias de Pesquisa e Inovação (DE-PI) e Pessoas, Serviços e Finanças (DE-PSF), respectivamente. Pillon ficará também à frente da Diretoria de Governança e Gestão (DE-GG) até que o novo gestor seja empossado. Em reunião na quinta-feira (15), o Conselho de Administração da Embrapa (Consad) aprovou os planos de trabalho e empossou dois novos diretores-executivos. Agora, os nomes seguirão para publicação no Boletim de Comunicação Administrativa (BCA).

Além do enfoque nas pessoas como principal capital da Empresa, Pillon e Selma destacaram também o compromisso com uma agricultura cada vez mais sustentável para os próximos 50 anos, baseada na pluralidade e no diálogo com todos os segmentos do setor produtivo e a sociedade. Prometeram ainda lutar pela recomposição orçamentária e fortalecer a participação da Embrapa no desenvolvimento agropecuário do País, especialmente no que se refere ao combate à fome e à redução das desigualdades sociais.

A nova diretora deixa a representação dos empregados no Consad para assumir a DE-PSF no lugar da analista Mara Rocha Ribeiro. Pillon também agradeceu a todos pela confiança e afirmou que a principal motivação para assumir a Diretoria de Pesquisa e Inovação é fortalecer ainda mais o papel da agricultura no desenvolvimento do País.

A presidente Silvia Massruhá agradeceu ao Consad pela posse dos novos diretores, salientando que, com isso, a equipe está quase completa. “Juntos, vamos trabalhar de mãos dadas com os cinco milhões de produtores brasileiros em prol de uma agricultura cada vez mais pujante e humanizada. As diferentes ideias e experiêncas que fazem parte da bagagem de cada um de nós vão garantir uma gestão plural e inclusiva”, complementou.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Embrapa vai desenvolver rastreamento agrícola