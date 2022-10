Diante de incertezas, produtores seguram venda de algodão

Atualmente os produtores de algodão de Mato Grosso estão segurando a comercialização da fibra 2021/22. Em setembro as vendas já alcançaram 83,29% da produção estimada para o ciclo, sendo possível detectar um leve avanço mensal de 1,89 ponto percentual. O motivo é que esses profissionais têm optado em cumprir os contratos acordados antecipadamente diante a produtividade ainda incerta.

Outra razão para a cautela é o declínio nos preços da fibra na bolsa de Nova York no último mês, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea)

“Refletiu em queda nas cotações do estado, e com isso, o preço médio de setembro de 2022 ficou em R$ 198,53 a arroba”, diz o Imea.

O cenário visto na Bolsa de Valores dificultou que novos acordos fossem realizados para a safra futura. A comercialização do ciclo 2022/23, que ainda será plantado no Estado, atingiu 50,01% da produção estimada para a temporada.

Na variação mensal houve um avanço de 2,67 pontos percentuais em relação a agosto. A pluma foi travada em setembro a um preço médio de R$ 177,71 a arroba, 3,10% menor do que o mês anterior.

Com informações do Canal Rural.

