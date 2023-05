Com Riedel, Showtec é lançada em Maracaju

O governador Eduardo Riedel participou da abertura da Showtec, que é considerada a quinta maior na área de disseminação de tecnologia agropecuária do Brasil, realizada esta manhã. que está reunindo mais de 500 tecnologias voltadas à agricultura de Mato Grosso do Sul, além de 60 novas variedades de soja e 100 híbridos de milho . A feira acontece até quinta-feira (25), com expositores de maquinários, equipamentos e insumos.

“O Estado cresce graças a este tipo de iniciativa. A Fundação MS contribui com conhecimento, ciência, tecnologia. E disponibiliza para o produtor aquilo que há de mais atual e moderno do ponto se vista de produtividade. E não é a toa que MS bate recorde sequencialmente na produtividade. Isso é uma alegria para o setor como um todo”, disse o governador.

Também participaram da abertura o vice-governador José Carlos Barbosa, os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além do diretor-presidente da Fundect-MS (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul) Márcio Pereira, e o prefeito de Maracaju José Marcos Calderan.

O Valor Bruto da Produção (VBP) de Mato Grosso do Sul deverá ser recorde neste ano, conforme projeção do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os dados constam na Carta de Conjuntura da Agropecuária número 2 elaborada pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). A soma de todas as vendas dos produtos agrícolas realizadas no Estado em 2023 deve atingir R$ 55,78 bilhões, um aumento de 13,49% em comparação com o apurado no ano passado.

