Colheita da soja e plantio de milho estão quase concluídos

O Boletim semanal da Casa Rural da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), divulgado no dia 14 de abril, aponta que a colheita de soja no estado está quase concluída, com quase 100% da área colhida. Os dados ainda apontam a colheita mais avançada está na região sul, onde já se colheu 99,9% da área cultivada. Logo em seguida vem a região centro, com 96,8% da colheita concluída e depois o norte, com a média de 95,8% da área colhida.

De acordo com a estimativa do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Projeto SIGA MS), já foram colhidos, até então, aproximadamente 3,7 milhões de hectares, o que representa 98,6% da área cultivada. Ainda segundo a Famasul, a estimativa é que a safra de soja seja 2,5% maior em relação à de 2021/2022, atingindo área de 3,8 milhões de hectares. Assim, a produtividade irá chegar a 58 sacas por hectare, sendo que a expectativa de produção é de 13,3 milhões de toneladas do produto.

Em relação às condições das lavouras, o levantamento mostra que as únicas em que o estado bom fica abaixo de 90% são as que estão localizadas na região de fronteira no sul do estado. Já as plantações no norte, nordeste, centro, oeste e sudeste apresentam melhores condições, estando com mais de 95% em bom estado. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho de MS (Aprosoja/MS), nesta safra a colheita ficou atrasada, sendo que houve três picos de evolução de colheita, que ganhou mais uma semana de operação.

A Aprosoja ainda destaca que por conta das condições do clima que atingiram as lavouras, especialmente no estágio final de produção, muitos grãos podem ficar avariados pelo processo fermentativo. “Os principais agentes causadores desses grãos avariados são a umidade, temperatura e a ação de microrganismos que desencadeiam o processo fermentativo no cotilédone da soja”. aponta.

MILHO

Enquanto algumas lavouras estão atingindo a conclusão da colheita da soja, em outras, a 2º safra de milho também está chegando ao fim. Em Mato Grosso do Sul, o plantio já atingiu 99.1% da área esperada, nas regiões norte, centro e sul do estado. Os dados mostram que na região centro de MS, apenas Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante haviam atingido 100% da área plantada. Em Campo Grande, Terenos e Sidrolândia, 95% da safra já foi concluída.

Na região sul, Coronel Sapucaia é a única que tinha 96% da área plantada, em 14 de abril, quando o balanço foi divulgado. Nas demais cidades, como Amambai, Jardim e Maracaju, a colheita já foi concluída. O boletim também aponta que a expectativa é de que a safra seja 5,39% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 2,325 milhões de hectares.

Espera-se também que a produtividade atinja 80,33 sacas por hectare, gerando a expectativa de produção de 11,206 milhões de toneladas, apontando retração de 12,28% quando comparada ao ciclo anterior.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Guerra eleva custo de produção de soja para safra 2022/2023