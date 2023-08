Circuito Aprosoja acontece em Dourados

Infraestrutura do parque de máquinas e segurança no campo serão pautas da etapa individual do Circuito Aprosoja/MS, em Dourados, nesta quinta-feira (18).

As palestras ficarão a cargo da engenheira agrônoma e supervisora de campo da ATeG grãos do Senar/MS, Laís Luqui; engenheiro agrônomo e consultor técnico da Rehagro, Alessandro Alvarenga Pereira da Silva e do delegado de polícia titular da Deleagro, Mateus Zampieri Nogueira.

O evento que iniciará às 18h30, no auditório do Parque de Exposições será gratuito, fornecerá certificado de horas e as inscrições devem ser realizadas pelo link bit.ly/circuito_dourados. Esta etapa é uma realização da Aprosoja/MS, Sistema Famasul, Senar/MS e Sindicato Rural de Dourados.

