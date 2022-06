Casa leiloeira oferta fazenda de 1,2 mil hectare e ideal para agricultura de soja, milho e algodão

A Casa Leiloeira realiza no próximo dia 22 de junho, as 15h (horário de Brasília), o leilão de uma magnífica fazenda de 1.2 mil hectares em Nova Ubiratã (MT). O pregão presencial e online acontecerá na auction room da Casa Leiloeira, em Belo Horizonte (MG),

O evento trará oportunidade aos arrematantes do agronegócio de adquirirem uma fazenda ideal para a agricultura de soja, milho e algodão, sem áreas indígenas e sem áreas de assentamento próximo do imóvel.

A fazenda é localizada no bioma cerrado, com clima altamente benéfico à agricultura e, com grande facilidade de escoamento da produção agrícola, em função da proximidade da BR-163, principal via de escoamento para os portos.

Os interessados poderão obter mais informações no site www.casaleiloeira.com.br ou ainda no telefone (31) 3344-0060.



