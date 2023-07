Bioinsumos no agronegócio tem futuro promissor

Em painel no segundo dia da Interagro 2023, entidades apresentaram panorama e desenvolvimento do uso de matéria-prima biológica no agro A utilização de insumos de origem não sintética para fertilizantes ou produção de biogás natural é uma realidade em diversas atividades do agronegócio. No Painel Bioinsumos, que aconteceu no Interagro 2023, evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande – SRCG, diversos palestrantes trouxeram ao público informações sobre o cenário atual, o desenvolvimento e o futuro da utilização dessa ferramenta a favor da sustentabilidade da propriedade rural e do setor.

O bioinsumo é o produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas. Esses organismos vivos podem ser utilizados para substituir ou complementar o uso de agentes químicos, como fertilizantes, defensivos, ou ainda na produção de biogás natural, como o biometano. Edsmar Resende, representante da 10b, empresa gestora de investimentos focada no agro, alimentos e natureza, destacou como a utilização de bioinsumos vem crescendo junto ao avanço da tecnologia, em sua palestra “Bioinsumos o Futuro Hoje: Inovação e Oportunidades”.

“Vemos uma adoção gigantesca [de bioinsumos] em todas as culturas. Vai ter uma explosão, que é o que estamos observando, estamos em uma revolução biológica, de fato. O agricultor não é apenas um produtor de alimentos, ele é um produtor de vida, essa provavelmente vai ser a maior quebra que teremos. Existem dois fatores, um de como proteger alguma coisa e o potencial de como agregar algo. Um produto que combate uma praga, um bioestimulante, pode ao mesmo tempo fazer o crescimento e trazer uma condição beneféica, por exemplo, pode melhorar a qualidade do café, trazer alguma condição que vai tratar alguma coisa doença. Isso já é uma realidade e está acontecendo hoje”, detalhou.

Bruna Jardim, engenheira aeroespacial na Associação Brasileira de Biogás (Abiogás), destacou também o crescente uso do biometano como fonte de energia em sua palestra “Potencializando o Agronegócio: Biogás e Biometano como Fontes Sustentáveis de Energia no Mato Grosso do Sul”. Conforme a projeção da Abiogás, a produção de biometano pode chegar a 30 milhões de m³ por dia até 2030.

“O biogás e o biometano contribuem para uma reindustrialização do Brasil baseado em uma indústria verde. O biogás é energia elétrica, é biometano, biofertilizante e crédito de carbono. O biometano é matéria-prima para várias indústrias, como as químicas e farmacêuticas e muitas outras. O biogás pode diminuir o custo da transição energética para a sociedade brasileira e reduzir a pegada de carbono dos setores mais relevantes da economia”, destacou. As palestras de todos os dias de evento ficarão disponíveis no canal do Youtube do Sindicato Rural de Campo Grande. A programação segue ainda até hoje (24), com mais palestras, cursos e visitas aos stands, para todos os tipos de público. A programação completa está disponível no site do evento (interagro.com.br) e nas redes sociais.

