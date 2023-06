Banco Mundial acompanha projeto Paisagens Rurais em Mato Grosso do Sul

Com o pé na estrada, o Senar/MS levou entidades nacionais até propriedades rurais de Mato Grosso do Sul. O objetivo foi apresentar os resultados do trabalho desenvolvido há três anos pelo projeto FIP Paisagens Rurais, uma iniciativa do Banco Mundial voltada a ações ambientais em estados brasileiros.

Além do Senar, a expedição contou com representantes dos parceiros do projeto, que é financiado com recursos do Programa de Investimento Florestal (FIP em inglês), gerenciados pelo Banco Mundial, com coordenação do Serviço Florestal Brasileiro e do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) com parceria da GIZ – Agência de Cooperação Técnica Alemã.

A primeira parada foi no município de Ribas do Rio Pardo, distante cerca de 98 quilômetros de Campo Grande, na propriedade do pecuarista Silvio Ribeiro da Silva. “Não tem como desassociar a produção com a preservação. A gente depende de um meio ambiente saudável para uma boa produção. É preciso cuidar do lugar onde tiramos o nosso sustento; não só para garantir uma fonte de renda, como também a nossa existência e a das novas gerações”, diz o produtor rural.

De uma área de 209 hectares, 80 hectares são de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal. Na expedição, foram feitas a apresentação do trabalho desenvolvido e a visita a campo para conhecer as práticas ambientais produtivas. Bernadete Lange, gerente do projeto no Banco Mundial, parabenizou a ação na propriedade.

Distante 243 quilômetros da propriedade do Silvio, em Bataguassu foi o pecuarista Carlos Roberto Felipe quem nos recebeu. Na propriedade, o técnico de campo auxilia o produtor rural na reforma e recuperação da pastagem, e também na recuperação de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal. “Com a chegada desse projeto na minha propriedade, a visão sobre a minha produção mudou. Hoje eu entendo a importante de produção e preservação trabalharem juntas e sigo aprendendo e avançando nesse propósito”, explica o produtor rural.

Sidney Medeiros, auditor fiscal federal agropecuário, do Mapa, veio ao estado verificar a implementação do Plano de Agricultura de Baixo Carbono. “Mato Grosso do Sul é muito bem-visto em relação a produção e conservação dos recursos naturais. Quando visitamos essas propriedades atendidas pelo Senar/MS, vemos que já há uma consciência entre produzir e preservar. Observamos que o projeto consegue conduzir os produtores a serem cada vez mais sustentáveis”, analisou.

“Atendemos sete estados brasileiros no Cerrado. Apesar de ser o mesmo bioma, cada um tem suas peculiaridades. É preciso visitarmos e entendermos como cada um está implantando as práticas do projeto e quais os maiores desafios, para que possamos ser mais eficientes nessa integração de produção e preservação em todo o cerrado”, explica Bárbara Evelyn, coordenadora técnica do projeto pelo Senar Central (Brasília).

