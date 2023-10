Aprosoja/MS faz análise de fertilizantes em todo o estado

Para que a cadeia de grãos apresente produtividade e competitividade, a qualidade química e física dos fertilizantes é fundamental. Atendendo às demandas de produtores sul-mato-grossenses, a Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS realiza o recolhimento de materiais para análises gratuitas, em todas as regiões do estado.

O presidente da Associação, Andre Dobashi, salienta que “no custo de produção, os fertilizantes ocupam cerca de 30% do total desembolsado pelo produtor. Mas além do investimento, é preciso estar atento à oferta dos elementos necessários para cada estádio de desenvolvimento das culturas”, explicou Dobashi, evidenciando a importância da análise dos fertilizantes.

Soja safra 2022/2023: foram coletadas e analisadas 243 amostras de fertilizantes. 147 do formulado nitrogênio, fosforo e potássio (NPK), 52 de Cloreto de Potássio (KCl), 38 de Fosfato Monoamônico (MAP), 2 de Fosfato Diamônico (DAP), 2 de superfosfato simples (SSP) e 2 de superfosfato triplo (TSP). Do total analisado, 83% das amostras foram caracterizadas como regulares e 17% como irregulares, de acordo com a determinação de conformidade do MAPA.

Milho safra 2022: foram coletadas e analisadas 169 amostras de fertilizantes. 131 do formulado nitrogênio, fosforo e potássio (NPK), 22 de Fosfato Diamônico (DAP), 11 de Cloreto de Potássio (KCl), 3 de Fosfato Monoamônico (MAP) e 2 de nitrogênio (N). Do total analisado, 67% das amostras foram caracterizadas como regulares e 33% como irregulares.

A equipe técnica da Aprosoja/MS passou por treinamento que atendeu as determinações da Instrução Normativa nº 53, de 23 de outubro de 2013, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). As amostras são enviadas para análise em laboratório certificado, seguindo a metodologia de análise do MAPA.

