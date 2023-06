Operário perde 3º jogo seguido e fica distante da segunda fase da Série D

No Interior de São Paulo, o Inter de Limeira recebeu o Operário e teve jogo complicado. O time de Mato Grosso do Sul saiu na frente do placar com gol de Fernandinho, de pênalti, aos 12 minutos. Entretanto, Mateusinho, aos 45 minutos, e Diego Jussani, aos três do segundo tempo, garantiram a virada do time paulista.

Com o resultado, a Inter de Limeira chegou a 12 pontos e volta, ao menos momentaneamente, ao G-4 do Grupo A7, em terceiro lugar. O Operário segue com sete pontos, em sétimo e penúltimo lugar. No próximo sábado (24), o Operário joga em casa contra o FC Cascavel-PR, no estádio das Moreninhas, em Campo Grande, a partir das 17h.