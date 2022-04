Alta nos insumos inviabiliza produção de leite e deixa pequenos produtores desamparados em MS

O alto custo dos insumos como o sal, tem inviabilizado a produção de leite a pequenos produtores de Mato Grosso do Sul. Com a alta dos alimentos, produtores encontram dificuldades para alimentar o gado, o que consequentemente reduz a produtividade dos animais.

A produtora rural de um assentamento em Anaurilândia, a 71 km de Campo Grande, Glaci de Oliveira, explica que o leite é o principal meio de subsistência dos assentados que residem na região.

“Nossa terra é pequena, cinco alqueires, e o leite é o que traz o sustento das famílias, não é uma área que dá para plantar soja como os grandes produtores”, explicou.

Glaci ressalta que além da alta nos alimentos outro fator que dificulta a produção é o baixo valor pago aos produtores pelo litro do leite.

“Não temos insumos, é muito caro comprar um sal por exemplo para alimentar o gado. Está muito difícil porque o leite não sobe de preço, está a R$ 1,97 e para nós é pouco”, relata.

Em Mato Grosso do Sul o preço do sal varia até 164,02%. A média de preço do sal mineral vai de R$ 1,89 a R$ 4,99, com média de R$ 3,57 o kg. Os dados são da pesquisa feita pela equipe de reportagem do jornal O Estado, em cinco supermercados de Campo Grande.

Segundo a produtora o único auxílio que os assentados da região recebem vem por meio do Senar-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que promove todos os meses palestras e orientações para a melhoria da produção de leite. Apesar do apoio, ela ressalta que falta empenho do poder público para amparar os pequenos produtores.

“Temos que insistir porque é o meio de sobrevivência, muitos produtores venderam o sítio, foram embora porque não tem como ficar tentando. Quando não é a seca que acaba com o pasto, é a falta de equipamento, não temos uma capineira para dar um capim para o gado, ou um insumo melhor o que dificulta muito a produção”, lamenta Glaci.

Alta dos alimentos

Em Mato Grosso do Sul o valor dos produtos que compõem a cesta básica variam até 100,37%, conforme aponta a pesquisa do Procon MS que avaliou produtos em 16 estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas do Estado.

O valor do arroz de 5 quilos pode ser encontrado de R$ 15,99 a R$ 17,95, o que corresponde a variação de 12,26% e um custo médio de R$ 16,99. O feijão carioca, de 1 quilo, varia até 14,31% sendo comercializado entre R$ 6,99 a R$ 7,99.

Preço do sal Cisne 1kg, no supermercado Pires é comercializado por R$ 5,39 enquanto no Comper, o mesmo produto custa R$ 2,69. O leite longa vida integral UHT Leite Bom 1 litro apresenta variação de até 5,21%, vendido entre R$ 5,25 no Supermercado Duarte e R$ 4,99, no Comper.