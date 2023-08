AgroTag avalia emissão de carbono de propriedades rurais

A equipe do sistema AgroTag, desenvolvido pela Embrapa com o apoio da Plataforma Multi-institucional de Monitoramento das Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Agropecuária – Plataforma ABC, acaba de lançar o módulo AgroTag Carbono, com adaptações que propiciaram a geração de dados e informações confiáveis sobre a sustentabilidade da agropecuária nacional, por meio da coleta de dados relevantes para o diagnóstico do balanço de gases de efeito estufa nas propriedades rurais.

O produto é resultado da ação conjunta da Embrapa, da Minerva Foods e Corteva Agriscience, motivada em ações que promovam a produção de carne bovina e uma agricultura sustentável. A sua estruturação teve como base as demandas de dados e informações do GHG Protocol Agricultura e Pecuária, ferramenta de cálculo para o balanço de emissões de gases de efeito estufa de propriedades rurais, criada pelo WRI Brasil e adaptada e atualizada pela Embrapa, para atender os principais sistemas de produção agropecuários do Brasil. Essa funcionalidade possibilita que todas as informações coletadas sejam rastreadas e associadas espacialmente com as glebas de sistemas produtivos da propriedade.

Conforme o pesquisador Celso Manzatto, da Embrapa Meio Ambiente, responsável pela Plataforma ABC na Embrapa, o usuário pode ainda emitir um relatório da propriedade para o período do cálculo e todas as informações ficam armazenadas no WEBGIS, permitindo a avaliação do histórico de uso da terra e balanço de carbono das propriedades de interesse. Manzatto destaca que o módulo desenvolvido para conciliar rastreabilidade e dados do GHG Protocol, possibilitando o registro de evidências, com fotos e mapas, armazenamento colaborativo de dados on-line e capacidade de divisão da propriedade em diferentes cultivos, criou funcionalidades antes inexistentes na ferramenta do GHG Protocol.

A customização do módulo Carbono foi realizada pelo Instituto de Pesquisas Eldorado, especializado em soluções de software e hardware, sob orientação da equipe de coordenação do sistema AgroTag. O aplicativo AgroTag Carbono está disponível na loja de apps da google e o WEBGIS AgroTag Carbono é acessado de forma online, por meio do site do sistema AgroTag. A equipe técnica e os pontos focais do projeto por parte da Embrapa são os gestores do módulo, contando com perfil de usuário de ‘coordenador’. Este grupo é responsável pela gestão de dados e de usuários, ou seja, tem a decisão de quem acessa o módulo carbono e quais usuários tem acesso individual a seus dados, e quais acessam os dados de todos os integrantes desse módulo.

Leia mais: Carbono zero e energias renováveis serão prioridades de Riedel

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.