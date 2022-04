Agropecuária sul-mato-grossense gera mais de 3 mil vagas de emprego em 2022

Segundo dados divulgados pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio da Carta de Conjuntura n°73, baseada no Caged (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego), a agropecuária do Estado de Mato Grosso do Sul gerou mais de 3 mil vagas de emprego no primeiro bimestre do ano de 2022, e a expectativa é de que sejam movimentados mais de R$82 bilhões em VBP (Valor Bruto de Produção).

Destacando a importância do setor, o secretário de Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, falou sobre a safra que teve grande importância nessa abertura de vagas. “Isso ocorreu porque houve um atraso na colheita da soja e o plantio da safrinha foi feito quase que concomitantemente a finalização da retirada da oleaginosa do campo. Diante desta movimentação intensa de trabalhadores nas lavouras, houve a geração muito positiva de oportunidades no setor” comentou Verruck.

Apenas em fevereiro, foram 7.316 empregos criados, colocando o estado sul-mato-grossense como 10° em geração de empregos formais no país. Os setores que mais contribuíram foram Serviços com 3.305 vagas, Agropecuária com 1.951 vagas e por fim Construção civil com 934.

No acumulado de 12 meses, englobando Março de 2021 a Fevereiro de 2022, o Mato Grosso do Sul tem um saldo de 37.583 empregos formais, ocupando o 17° lugar no ranking do país.