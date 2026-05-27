Agro Social na Chácara Buriti será neste sábado (30)

As famílias da Comunidade Quilombola Chácara Buriti e região terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (30), durante a Ação Agro Social realizada pela Prefeitura de Campo Grande.

O atendimento acontece das 8h às 13h, com oferta de serviços essenciais em um único local, facilitando o acesso da população que vive na zona rural. Além de aproximar o poder público da população rural, o projeto contribui para a melhoria da qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento sustentável.

Durante o mutirão, serão oferecidos atendimentos de saúde, assistência social, orientação jurídica e emissão de documentos, como o agendamento para a emissão do RG (Registro Geral), além de atualização cadastral e acesso a programas sociais. A ação também inclui vacinação, serviços odontológicos e atividades educativas.

Na área rural, os produtores poderão receber orientações sobre crédito, incentivo à produção e cadastro em políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

Além dos atendimentos, haverá distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas, incentivando práticas sustentáveis no campo.

A iniciativa reúne diferentes secretarias municipais, além de instituições parceiras, para levar serviços diretamente às comunidades e ampliar o acesso da população.

Serviço

Local: Comunidade Quilombola Chácara Buriti

Endereço: Estrada BR-163, km 449, saída para São Paulo

Horário: 8h às 13h

Por Prefeitura de Campo Grande