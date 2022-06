Adecoagro e Apae anunciam parceria para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Por meio do Multi Programa de Inclusão Adecoagro, a Companhia irá implementar o Emprego Apoiado, em parceria com a Apae de Ivinhema

A Adecoagro, uma das principais produtoras de alimentos e energia renovável da América do Sul, e a Apae de Ivinhema acabam de firmar uma parceria para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Vale do Ivinhema.

A iniciativa faz parte das ações do ‘Multi – Programa de Inclusão Adecoagro’ e reforça o compromisso da Companhia com a diversidade, bem como contribui para a eliminação de barreiras de comunicação e para a acessibilidade, com a promoção de condições adequadas para garantir a plena inclusão no ambiente de trabalho.

A metodologia do ‘Emprego Apoiado’ realiza a busca ativa de Pessoas com Deficiências para serem inseridas em diversas atividades e funções, respeitando a individualidade e as habilidades do candidato ou candidata.

Em parceria com a empresa, a metodologia realiza a construção de um ambiente de trabalho que vá ao encontro das habilidades do profissional. De acordo com Nilse Passarini, coordenadora pedagógica Apae Ivinhema, o grande diferencial da metodologia aplicada pelo Emprego Apoiado está na capacitação prévia e no apoio necessário tanto às pessoas com deficiência, quanto às empresas e aos familiares.

“Quando realizamos a real inclusão no mercado de trabalho, transformamos vidas, pois proporcionamos a melhora da qualidade de vida, da autoestima e da forma como as pessoas se relacionam”, destaca Nilse.

A Coordenadora Nacional de Inclusão no Mundo do Trabalho da Apae Brasil, Iracema Ferreira, destaca ainda que é fundamental que empresas sigam o exemplo da Adecoagro, que buscou a APAE para auxiliá-la no desafio corporativo de ampliar a diversidade no ambiente de trabalho.

“Muito além de oferecer a vaga, o desafio das corporações está na retenção dos talentos com deficiência, pois são necessárias uma série de ações para garantir a inclusão plena do profissional. Nosso trabalho por meio das 2227 Apae no Brasil é acompanhar e apoiar tanto a empresa, quanto os colaboradores e colaboradoras com deficiência”, comenta Iracema.

Franciene Cristina da Silva, Gerente Saúde e Bem-Estar, Diversidade e Cidadania Corporativa da Adecoagro, destaca que a empresa busca ser cada dia mais diversa e inclusiva.

“A contratação de pessoas com deficiência é um dos caminhos que estamos percorrendo para ampliar a diversidade corporativa. Nossos esforços estão concentrados para a manutenção de um ambiente de trabalho preparado para os desafios do mundo atual e que seja, ao mesmo tempo, motivador e inspirador. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento e crescimento de forma igualitária, sem distinção, permite que a diversidade de ideias e de conhecimentos prospere em nossas atividades e em nossas operações”, pontua Franciene.

Sobre a Adecoagro

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países.

No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul.

Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 13,7 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 6.600 colaboradores e colaboradoras no Brasil (maio de 2022), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site.