Abate de bovinos cresce 8% no terceiro trimestre no Brasil

Durante o terceiro trimestre de 2022, foram abatidas cerca de 5,994 milhões de cabeças de gado no Brasil, significando um aumento de 8% em comparação ao segundo trimestre e 14% na comparação anual.

Em contrapartida, o preço médio do gado no trimestre foi de US$ 4,0/kg, uma queda de 10% em relação ao trimestre anterior. Porém, as exportações brasileiras de carne bovina sofreram uma expansão. No terceiro trimestre de 2022, 574 mil toneladas foram exportadas, um aumento de 24% se comparado ao trimestre anterior e 7% na comparação anual.

O volume exportado no trimestre é considerado um novo recorde para o período, onde a receita alcançou os US$ 3,6 bilhões, uma expansão de 18% na comparação tanto com o 2T22, como com o ano anterior.

Nesse terceiro trimestre de 2022, o preço médio da carne bovina em dólares atingiu US$ 6,2/kg, alta de 11% ante o 3T21. Em reais, o preço médio do trimestre foi de R$ 32,7/kg, uma expansão de 11% na base anual e de 2% ante o trimestre anterior.

A China permaneceu como o principal destino das exportações de carne bovina brasileira no terceiro trimestre, seguida pelo Chile, Israel, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.

Já em relação ao mercado interno, o consumo se manteve estável em relação ao trimestre anterior.

Com informações do Canal Rural.

