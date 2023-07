Pecuaristas de MS recebem a segunda rota do Confina Brasil 2023

A segunda rota da pesquisa-expedicionária promovida pela Scot Consultoria já está na estrada. Até o dia 11 de agosto, profissionais especializados em pecuária visitam propriedades localizadas em cidades de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, durante a 4ª edição do Confina Brasil. Serão visitados e mapeados confinamentos que trabalham com produção de bovinos de corte em sistemas intensivos e semi-intensivos.

De acordo com Censo de Confinamento realizado pela multinacional DSM-Firmenich, a terminação intensiva atingiu 830 mil cabeças em Mato Grosso do Sul no ano de 2022, representando aumento de 7% frente aos dados de 2021, o que garantiu a MS o posto de quarto maior rebanho confinado do Brasil.

Já na primeira pesquisa realizada em 2023, o Estado caiu para a quinta posição, com 775,5 mil animais. No entanto, os especialistas explicam que o segundo semestre é o principal para a terminação de bovinos em confinamento, o que deve impactar os números durante o resto do ano.

Em 2023, o Confina Brasil partiu em busca de novas histórias, além de revisitar algumas das propriedades que já participaram de edições anteriores da expedição. Assim como em 2022, fazendas que não serão visitadas pela expedição in loco também serão mapeadas à distância, o que permite compreender as mudanças nos sistemas de produção ao longo dos anos.

Divididos em duas equipes, os profissionais da Scot Consultoria buscam conhecimento e inovações nas mais diversas realidades dos confinamentos e semiconfinamentos do Brasil. A pesquisa-expedicionária tem como pilares a produção de alimentos, gestão, manejo, sanidade, nutrição, sustentabilidade e tecnologia.

Além de visitas a campo, as pesquisas remotas serão realizadas em confinamentos e semiconfinamentos já visitados pelo Confina Brasil em edições anteriores, a fim de atualizar e entender as possíveis mudanças em cada fazenda. Ao fim da expedição, em outubro, a Scot Consultoria gera relatórios que resultam no Benchmarking Confina Brasil. O material apresenta dados qualitativos e quantitativos referentes às coletas durante toda a expedição.

Leia mais: Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram