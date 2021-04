Jovem perde o controle da moto em alta velocidade e morre após acidente

Luiz Gustavo Lopes Ferreira, 18, morreu depois de perder o controle da motocicleta que conduzia e bater de frente com um muro na manhã deste domingo (4), no cruzamento da Rua Álvaro Lins com a Avenida Marginal Bálsamo, região do Bairro Alves Pereira, em Campo Grande

Segundo boletim de ocorrência, o irmão da vítima disse que Luiz conduzia a motocicleta Honda 160 fan de um amigo em alta velocidade, mas perdeu o controle e em seguida bateu no meio fio, sendo arremessado contra um muro de uma casa.