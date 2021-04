Hospital chama atenção para falta de medicamentos na Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande alerta a população e as autoridades públicas neste sábado (3), para o baixo estoque de medicamentos, principalmente o de bloqueadores neuromusculares, essencial para o atendimento aos pacientes críticos.

Em nota, o hospital divulgou que a última distribuição de medicamentos aos hospitais públicos e particulares não contemplou a Santa Casa de Campo Grande. A situação mais crítica é a do medicamento ROCURÔNIO, que faz parte do kit intubação. O estoque dele hoje é de apenas 116 ampolas de Rocurônio, sendo que o consumo médio diário é de 250 ampolas.

Diante desse cenário, o hospital enfrenta a falta de medicamentos no mercado e também a dificuldade de entrega pelos fornecedores, assim como grande parte das instituições de saúde no país. Até pouco tempo, a Santa Casa estava permutando medicamentos em falta com hospitais que ainda tinham estoque. Mas agora a realidade é outra.