Marquinhos Trad quer criar auxílio emergencial de R$ 300

Marquinhos Trad (PSD) afirmou na manhã deste sábado (3), em discurso no Ginásio Guanandizão, que a Prefeitura de Campo Grande estuda a possibilidade do projeto de criar um auxílio municipal no valor de R$ 300 e pago em três parcelas.

De acordo com o prefeito, será realizado um levantamento rigoroso dos beneficiários na Capital e quem já recebe algum dos benefícios emergenciais do Governo Federal ou Estadual, já não seria cotado para receber o auxílio municipal.

“Temos que ver a iniciativa legislativa, mas isso é o de menos. Quem já recebe federal ou estadual, não receberia o municipal, segundo o projeto, então tem que fazer um cruzamento de dados muito certinho”, pontuou.

"Tendo o dinheiro e não prejudicando o funcionanismo municipal, é uma proposta válida", informou Marquinhos.