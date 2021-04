Comércio volta a funcionar ao público das 8h às 19h

Mesmo com a reabertura, ainda é preciso obedecer às regras de biossegurança contra a COVID-19

O comércio de Campo Grande será reaberto na próxima segunda-feira (5), das 8h às 19h, após ficar duas semanas sem poder ter atendimento ao público e, consequentemente, tendo milhões em prejuízos. Nos shoppings o horário será das 10h às 21h.

Como forma de recuperar o que foi perdido nesse período e queimar estoques anteriores, está sendo planejada uma promoção neste mês, ainda sem data definida. É o que informa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), Adelaido Vila.

“Estamos planejando uma promoção, mas ainda não está finalizado o planejamento. A pretensão é fazer essa economia girar, garantir a capacidade de pagamento de salário, garantir pagamento de aluguel”, relata o presidente da CDL.

Sobre o decreto, Vila destaca que vários segmentos foram contemplados, como os de lojas de rua, shoppings, mas um segmento que o preocupa é o setor de bares e restaurantes.

“Nós estávamos com expectativa de ter uma sinalização para eles poderem trabalhar até um pouco mais tarde, mas o prefeito até agora não sinalizou nada. O horário de 21h ainda não atende, ainda fica muito prejudicado”, ressalta.

Para o primeiro-secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Roberto Oshiro, o novo decreto foi considerado “uma conquista muito importante da Associação Comercial e de outras entidades que participaram desse processo”, que inclui também a CDL.

Ainda de acordo com Oshiro, foi feita uma reunião com o prefeito Marquinhos Trad, pedindo para que a prefeitura não tivesse medidas mais restritivas, já que o decreto estadual deixa livre aos municípios adotarem regras mais rígidas.

Mesmo com a reabertura, ainda é preciso obedecer às regras de biossegurança contra a COVID-19, como uso de máscaras, álcool gel, limitação de, no máximo, 50% da capacidade do estabelecimento e distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas.

Conforme o novo Decreto Estadual n° 15.644, a realização de eventos, reuniões e festividades em clubes, salões, centros esportivos e similares foi liberada, porém não se pode ter mais de 50 pessoas e é preciso respeitar o distanciamento social mínimo de 1,5 metro.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS), este setor poderá funcionar das 5h às 21h, conforme o horário de funcionamento de cada estabelecimento. Veja também: Programa Mais Social é permanente e aguarda sanção

(Texto: Izabela Cavalcanti)