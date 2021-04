Comércio, academias, restaurantes e escolas reabrem as portas na segunda-feira

O Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) antecipou durante esta semana as informações que o próximo decreto permitirá escolas, atacadistas, varejo, bares, academias e restaurantes a funcionar na próxima segunda-feira (5) na Capital, desde que a ocupação no ambiente seja entre 30% e 50%. Outros setores ainda poderão ser inclusos.

Entretanto, continua proibido a realização de eventos, reuniões e festividades em clubes, salões, centros esportivos e afins, com participação de mais de 50 pessoas e sem o distanciamento social mínimo de 1,5m.

Há também o anseio para o novo toque de recolher das 21h às 05h que será instalado em Campo Grande, já que a Capital foi classificada como faixa vermelha na última reunião do programa Prosseguir, responsável pelo acompanhamento da saúde pública no Estado em relação ao contágio do COVID19.

O anúncio das novas regras foi feito para que o setor possa se organizar para a retomada. Também será feita a manutenção de impostos cobrados pelo Município. Logo mais, os detalhes das cinco maiores cidades o Estado.