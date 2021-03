MS ocupa o primeiro lugar na aplicação de doses da vacina

Mato Grosso do Sul conseguiu superar todos os demais estados na aplicação da vacina contra o coronavírus, com 10% de toda a população já imunizada. Segundo o secretário de Saúde Geraldo Resende, mais uma vez o Estado se destaca, tanto na aplicação da Dose 1, quanto da Dose 2.

Nesta segunda-feira (29), o secretário ainda anunciou a chegada de mais uma remessa do imunizante, prevista para esta semana, além da incorporação de novos leitos a rede de atendimento aos pacientes de Covid-19.

Boletim epidemiológico

Os números do boletim mostram 1.137 casos novos e mais 41 novos óbitos. 4.164 mortes em todo o Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Do total de óbitos registrados, 18 são de campo-grandenses. Veja tamém: Marquinhos flexibiliza restrições com novo decreto