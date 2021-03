Marquinhos flexibiliza restrições com novo decreto

Até quinta-feira (1º) o prefeito Marquinhos Trad (PSD) ameniza as restrições com um novo decreto que promete publicar até quinta-feira (1º). Antes do próximo feriado, ele pretende atender os apelos do setor de varejo de Campo Grande.

As proibição de circular pelas ruas junto ao horário permitido devem também serem flexibilizados. Especula-se que um dos setores que será atendido e incluído como atividade essencial é o da educação física. Ou seja, há grande possibilidade das academias voltarem a funcionar , conforme o prefeito prometeu para representantes do setor.

A confirmação do novo decreto flexível foi feita após a reunião realizada na Governadoria entre autoridades e representantes do comércio. A mesma havia sido divulgada por Trad na última semana.

Além das academias, o novo decreto também deve liberar para bares e restaurantes. Marquinhos garantiu que a novidade deve ser publicada entre quarta (31) e quinta (1º), mas o decreto estadual vai ser seguido estritamente até o seu término no domingo (4). A flexibilização acontece porque os que estão de fora dos serviços essenciais destacaram que seguem com responsabilidade , assim a economia se restabelece e nenhuma pessoa deve perder a vida por isso.