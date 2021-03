Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores

O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) pediu demissão na manhã desta segunda-feira (29). O chanceler enfrentava forte pressão para deixar o cargo.

O pedido de demissão foi confirmado por fontes do Palácio do Planalto e a algumas outras empresas de mídia. A decisão foi avisada por Araújo aos secretários do ministério por mensagem no WhatsApp. Não houve, até o momento, um anúncio oficial.

Crise com senadores

Ernesto Araújo vinha sofrendo crescente pressão para deixar o Itamaraty. Recebeu diversas críticas por manter um discurso anti-China e contra o que definia ser uma “agenda globalista” de organismos internacionais. Nas últimas semanas, a situação se deteriorou.

(Com informações do Poder360)