Novo auxílio emergencial será de R$ 175, R$ 250 e R$ 375, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta segunda-feira (8) os valores do auxílio emergencial em 2021. De acordo com o ministro, os valores dependem, mães solo receberão R$ 375; homens que moram sozinhos, R$ 175; e casais, R$ 250. O ministro não esclareceu, porém, os casos de casais com filhos.

”Esse é um valor médio (R$ 250), porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher é R$ 375. Se for um homem sozinho é R$ 175. Se for um casal, os dois, aí já são R$ 250. Nós só fornecemos os parâmetros. A decisão da amplitude é do Ministério da Cidadania” disse Guedes, no Palácio do Planalto, sem entrar em maiores detalhes. Veja também.

(Com informações: Agência O Globo)