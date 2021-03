Campo Grande e Dourados atingem lotação máxima dos leitos de UTI

Mato Grosso do Sul bateu o recorde de pessoas internadas desde do início da pandemia nesta segunda-feira (8), são 724 pessoas internada com covid-19. Ainda de acordo com as informações, os leitos de Campo Grande chegaram na ocupação de 103% para tratamento intensivo.

Sendo assim, , todos estão ocupados e há hospitais trabalhando acima da capacidade possível. Os dados são do boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) de hoje que também apontou 25 novos óbitos totalizando 3.469 pessoas que perderam a vida em MS desde o início da pandemia.

Dourados

A pior situação ocorre em Dourados, oficialmente com “101%” de lotação, o que significa procura 1% maior que a disponibilidade de vagas. No município, desde fevereiro é verificado esse nível de ocupação, alguns dias com abertura de vagas, outros como superlotação como atualmente.