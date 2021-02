Bombeiros continuam com agendamentos para 12 USFs

Apesar da desativação do drive-thru de testes de coronavírus a partir desta segunda-feira (22), o Disque-COVID do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) continuará com os serviços de agendamento para exames RT-PCR em 12 USFs (Unidades de Saúde da Família) da Capital.

Segundo o coronel e diretor de Saúde do Corpo de Bombeiros, Marcello Fraiha, a USF Parque do Sol vai concentrar a demanda de exames do tipo swab, considerado o padrão “ouro”, nos fins de semana e feriados. A expectativa é de que sejam agendados pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) até 200 testes aos sábados e outros 200 testes aos domingos.

Para outras 12 unidades de saúde que realizam testes RT-PCR no município, o atendimento será apenas por demanda espontânea. “A população pode se deslocar a esses postos de saúde, passar pela consulta médica e, se consideradas elegíveis, serão submetidas ao exame”, explicou Fraiha.

Lista de unidades que realizam o teste RT-PCR por agendamento dos bombeiros:

USF Vila Nasser

USF São Francisco

USF Moreninha

USF Tiradentes

USF Parque do Sol

UBS Dona Neta

USF Nova Bahia

USF Dr. Albino Coimbra Filho

USF Aero Itália

UBS 26 de Agosto

USF Oliveira

USF Batistão

Lista de unidades que realizam o teste RT-PCR por demanda espontânea:

USF Cristo Redentor

USF Universitário

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

USF Jardim Noroeste

USF Zé Pereira

USF Jardim Azaleia

USF Los Angeles

USF Botafogo

USF Iracy Coelho

Clínica da Família Portal

Caiobá

USF Vila Fernanda

