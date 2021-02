Bolsonaro diz que fará novas trocas após direção da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou no sábado (20) que haverá mais trocas em seu governo, um dia após indicar o general Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras no lugar de Roberto Castello Branco, após os últimos reajustes nos combustíveis. A intervenção foi mal recebida pelo mercado e fez a empresa pública perder bilhões em valor de mercado. “Vocês aprenderão rapidamente que pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão.

Eu tenho que governar. Trocar as peças que porventura não estejam dando certo”, afirmou o presidente a novos soldados do Exército, numa formatura da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP). “E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais.

O que não falta para mim é coragem para decidir pensando no bem maior da nossa nação. O mais fácil é se acomodar, é se aproximar daqueles que não têm compromisso com a pátria.” Somente na noite de sexta, a Petrobras registrou R$ 28,2 bilhões em redução de valor de mercado no Brasil e outros R$ 30 bilhões com os papéis no exterior, segundo banqueiros e gestores de investimentos que falaram com a “Folha de S.Paulo” sob anonimato.

