Preço de passagem aérea sobe até 220% no Carnaval

O preço das passagens aéreas subiu até 220% para o Carnaval na comparação com janeiro, segundo levantamento do site de descontos Cuponomia com base nos menores valores encontrados no sites das principais companhias de aviação.

A maior alta foi registrada nos voos saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. No início de janeiro, era possível comprar o trecho por cerca de R$ 300, mas agora passou de R$ 950.

Quando a comparação é feita com o Carnaval do ano passado, porém, o valor médio das tarifas caiu até 60% por causa da pandemia.

(Com informações: Uol Notícias)