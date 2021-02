Para coibir festas, “pontos carnavalescos” são cercados

No total, seis pontos vão ser cercados com cavaletes para evitar público

Os pontos tradicionais do carnaval campo-grandense serão cercados e vigiados de perto pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) e PM (Polícia Militar). Ontem (12), no horário do almoço, o monumento da maria-fumaça, no Centro, recebeu tapumes de proteção. Hoje (13), a partir das 14h, outros locais vão receber cavaletes para evitar aglomeração. Toda a estratégia foi pensada para conter festas clandestinas e frear o contágio da COVID-19 neste período, na Capital.

Além do monumento da maria-fumaça, a Esplanada também teve bloqueios instalados. O secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, explicou que somente moradores poderão entrar na área. “Toda a área que compõe a Esplanada estará interditada. Inclusive, a Feira Central funcionará nesse período sem prejuízo, mas o acesso será apenas pelo principal na Rua 14 de Julho”, explicou.

Outros pontos estão na mira da GCM e da PM. Orla Ferroviária, Praça do Papa, mirante do Aeroporto, altos da Avenida Afonso Pena, Lagoa Itatiaia e Praça Aquidauana também serão cercados com cavaletes para coibir qualquer aglomeração.

De acordo com a guarda, viaturas ficarão estacionadas nesses locais para garantir o cumprimento do decreto municipal que proíbe festas e manifestações carnavalescas, divulgado nesta semana pela prefeitura. “No ano de 2020, no período de carnaval, houve grandes aglomerações de pessoas nesses pontos. Na Orla Ferroviária mesmo, a festa reuniu mais de 115 mil pessoas nos cinco dias. Na Praça do Papa, teve uma aglomeração de 5 mil pessoas e de 3 mil na Praça Aquidauana”, assegurou Azambuja.

(Confira mais na página A5 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

“Relatos do mundo”: western com Tom Hanks vale a pena sem grandes expectativas