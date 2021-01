Criatividade é essencial no momento de decorar imóveis

Móveis com duas funções é uma das alternativas para compor ambientes

Estão cada vez mais comuns decorações lindas em espaços pequenos. Para conseguir bons resultados, é preciso um pouco de criatividade e abusar de itens que criem uma sensação de mais espaço e que tenham duas funções. É isso que aponta a arquiteta Tainara Barros como opção para quem quer criar um ambiente assim em casa. O uso de espelhos em ambientes que tenham acesso à luz natural pode gerar profundidade e deixar a casa ainda mais iluminada.

Quando pensamos em casa, buscamos aquela sensação de aconchego e bem-estar. Para isso, é preciso um ambiente limpo e organizado. Portanto, em pequenos espaços, móveis que possuem dupla funcionalidade são essenciais. Tainara explica que existe uma infinidade de formas para utilizar esses materiais dentro de casa e isso pode se adaptar ao gosto pessoal de cada um.

“Em casas que possuem apenas um quarto, mas que têm o costume de receber visitas, o ideal seria apostar em um sofá-cama. Hoje, existem modelos que possuem uma estética bonita e compõem a sala de forma agradável e, se ele contar com um bolso lateral, pode servir ainda para guardar livros e revistas”, pontuou.

Para casas com crianças ou animais pequenos, a dica é se utilizar pufes que têm também a função de baús. A arquiteta revela que, além de ser um mobiliário móvel que pode Fotos: Reprodução Telinha Fotos: Divulgação Móveis com duas funções é uma das alternativas para compor ambientes Casa Novelas Criatividade é essencial no momento de decorar imóveis pequenos facilmente ser levado para outro ambiente, ainda serve para guardar brinquedos que tendem a ficar espalhados pela casa.

Em salas conjugadas, uma opção para os amantes de decoração são os aparadores, que possuem um espaço de recuo pequeno e podem servir para guardar os pratos antes de pôr a mesa para as refeições, ou como um cantinho do café e fazem toda a diferença na decoração.

