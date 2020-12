SES pede colaboração da população durante as festas de fim de ano

Se não houver contribuição da população em relação ao distanciamento social, “vamos colher o que plantarmos no Natal e Ano-Novo”. A afirmação é do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

A progressão da COVID-19 em Mato Grosso do Sul continua alta. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados mais 1.652 novos casos. Desde o início da pandemia, o Estado já teve 125.181 casos da doença.

No último boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) foram contabilizadas mais 22 mortes. “2.130 famílias vão passar o Natal de forma muito triste. Já chegamos ao nosso limite máximo de número de internados e precisamos da contribuição de todos para que mais famílias não chorem a perda de seus entes queridos”, ressaltou Resende.

Para o secretário, apenas com a adoção das recomendações do Programa Prosseguir a taxa de contágio do coronavírus será diminuída no Estado. “O decreto estadual deverá ser seguido pelos prefeitos e prefeitas com o fechamento de todas as atividades do estado das 22h às 5h. Não dá para teimar em não seguir o bandeiramento do Prosseguir. (Os prefeitos) vão contribuir para as mortes de seus cidadãos”, afirmou.

