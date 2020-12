Com 5,6 mil novas vagas, MS registra melhor saldo do ano

No ano volume de empregos é de 16,5 mil, segundo dados do Caged

O mês de novembro contabilizou, em Mato Grosso do Sul, um saldo positivo de 5.602 empregos, segundo dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O resultado se refere à diferença entre 19.850 admissões e outras 14.248 demissões, valor que representa uma variação de 1,07% e o melhor saldo desde o início da pandemia. Já no acumulado do ano, o resultado foi de um saldo também positivo, ao consolidar 16.511 contratações, após a admissão de 197.058 trabalhadores e a demissão de outros 180.547 colaboradores, variação de 3,21%. No país, é o quinto mês consecutivo de saldo positivo e o melhor do ano até o momento.

De acordo com o Caged, quando se analisam os resultados regionais, os setores econômicos que auxiliaram a puxar os resultados de novembro são: comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, responsável pela contratação de 2.493 funcionários; serviços, com a admissão de outras 1.950 pessoas; indústria geral, com a contratação de 1.068 trabalhadores. Resultados negativos ficaram por conta da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que totalizaram um saldo de -75 postos de trabalho no mês.

Entre os municípios que contribuíram para o saldo positivo de novembro no Estado, estão: Campo Grande, com saldo de 2.343, após admitir 8.084 trabalhadores e demitir outros 5.741 funcionários (variação de 1,19%). No acumulado do ano, 76.907 colaboradores foram admitidos, além de outros 75.945 demitidos, o que consolida a Capital com um saldo de 962 empregos (variação de 0,49%). Em segundo lugar, Três Lagoas obteve um saldo mensal de 872 empregos, ao admitir 1.943 trabalhadores e demitir 1.071 – uma variação de 2,70%.

(Confira mais na página A6 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Confira o que abre e fecha neste Natal