Sesc Cultura inicia programação 2021 com filme e exposição

2020 ainda não terminou, mas se você já está pensando nos programas culturais do próximo ano, então é melhor anotar na agenda a programação para janeiro de 2021 do Sesc Cultura. Exposição artística, curso de Artes Visuais e o Cine Sesc estão entre as opções ofertadas para o público de forma gratuita.

Como noticiado anteriormente no O Estado Online, o Sesc abriu inscrições para o curso de Artes Visuais que começa na terça-feira (05). As aulas, que abordam Técnicas de Pintura, Expressão em Desenho e Modelagem e Cerâmica Curso, ocorrem de forma presencial até dezembro de 2021.

Ainda na terça-feira, às 19h, acontece a exposição “Entrega” com obras da artista plástica brasileira, Thetis Selingardi. Os trabalhos produzidos ao longo dos 40 anos de carreira da artista incluem esculturas e colagens.

Agora, se você é um amante de filmes, o Cine Sesc inicia sua primeira sessão na quarta-feira (06) com o longa “Arábia”. Com direção de Affonso Uchoa e João Dumans, o drama brasileiro narra a história de um jovem que encontra por acaso o diário de um operário metalúrgico que foi vítima de um acidente. Através das memórias do trabalhador, o rapaz embarca em uma jornada que expõe as condições de vida de trabalhadores marginalizados. Arábia será exibido em duas sessões nos horários das 15h e 19h até a sexta-feira (08).

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS.

