Após recorde de óbitos por covid-19, Defesa Civil emite alerta

“Não destrua seu natal e ano novo fique em casa”, diz mensagem encaminhada pelo órgão

Mato Grosso do Sul registrou, nesta terça-feira (21), número recorde de óbitos em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, 31 mortes foram contabilizadas em todo território sul-mato-grossense. Após o registro, a Defesa Civil encaminhou mensagem de alerta para a população. Com os dizeres “Não destrua seu natal e ano novo fique em casa” o órgão informa que o número de mortes chegou a 2.108.

Com o aumento expressivo de casos confirmados para a covid-19 nas últimas semanas, a Prefeitura de Campo Grande voltou a adotar medidas impostas no começo da crise sanitária como o toque de recolher, o limite de ocupação nos espaços comerciais a integração do transporte público.

A alta na taxa de contágio e a aproximação das festas de final é motivo de preocupação para as autoridades. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende também realizou um apelo pedindo para que as pessoas passem as comemorações de Natal e Ano Novo em casa.

