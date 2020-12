Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de 2021

O Sesc abriu processo de inscrição para os cursos gratuitos de Artes Visuais que serão ofertados em 2021. Os interessados podem realizar as inscrições a partir do dia 14 de dezembro (segunda-feira) das 14h às 17h no espaço do Sesc Cultura. No ato da inscrição é necessário possuir o Cartão Válido que pode ser feito na unidade.

Dentre os cursos ofertados estão: Técnicas de Pintura, Expressão em Desenho e Modelagem e Cerâmica Curso. As aulas serão ministradas na modalidade presencial ao decorrer de janeiro a dezembro.

No curso de Técnicas de Pintura, com aula já a partir do dia 05 de janeiro, os alunos aprenderão, no módulo iniciante, os fundamentos da pintura desde a teoria das cores e misturas até a importância dos valores compositivos, estéticos e técnicos. Em um primeiro momento, o aluno irá experimentar a técnica da pintura a óleo e suas possibilidades e vantagens, aprendendo, ao longo do curso, diferentes técnicas e estilos. Serão abertas duas turmas, às terças-feiras, das 14h30 às 16h30 e das 19h30 às 21h30.

Com duas turmas, às quartas-feiras, também de tarde e de noite, o curso de Expressão em Desenho terá início no dia 06 de janeiro, e vai ensinar fundamentos básicos do desenho, estrutura e proporção, luz e sombra, desenho de observação, anatomia humana e perspectiva artística, desenvolvendo o aluno em toda a sua capacidade criativa para, com o auxílio do professor, buscar sua própria expressão no desenho com o grafite e o lápis de cor. Ao aprender toda essa sequência de competências e habilidades no primeiro semestre, no segundo o aluno estará apto a aprender diversas técnicas, como: caneta, aquarela, pastel seco e oleoso, guache e colagem.

Com aulas a partir do dia 07 de janeiro, o curso de Modelagem e Cerâmica vai ensinar técnicas de pinch, rolinho, placa e a ocagem, para criação de objetos decorativos, escultóricos e utilitários, exercitando a criatividade juntamente com as técnicas. O próprio aluno fará o acabamento com esmaltes alcalinos atóxicos em suas peças. Elas são queimadas em forno elétrico, a 1.250 graus centígrados. O curso é bastante abrangente, possibilitando conhecer e vivenciar todo o processo, desde a modelagem do barro à cerâmica, incluindo acabamento, esmaltação e queima. As aulas serão às quintas-feiras, das 14h30 às 16h30, para a primeira turma e das 19h30 às 21h30 para a segunda.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS.

